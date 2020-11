Amalia Năstase, Antonia şi Adelina Pestriţu se alătură campaniei „Ajut eu!”

Antonia a primit ajutor atunci când a avut nevoie, aşa că, la rândul ei, nu ezită să îşi ofere suportul ori de câte ori are ocazia: “Mă bucur că pot fi de ajutor cuiva. De multe ori, un gest simplu poate însemna foarte mult pentru cel de lângă noi. De fiecare dată când aud de situaţii în care pot să ajut şi eu, o fac. Şi eu am primit ajutor, la rândul meu şi cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri din lume este acest schimb de energii, de bine, pe care ni-l putem face unii altora!”, a mărturisit Antonia.

Adelina Pestrițu se alătură campaniei „Ajut eu!” de la Antena 1

Şi Adelina Pestriţu a spus din nou <Ajut eu!> şi în acest an: “De-a lungul vieţii am trăit multe emoţii şi bucurii, însă cea pe care mi-o oferă implicarea într-o campanie umanitară este de-a dreptul nemărginită. Zâmbetul oamenilor cărora le oferi ajutorul tău este hrană pentru suflet! Sunt fericită că pot lua parte şi în acest an la această campanie frumoasă!”.

