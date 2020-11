Gala Ajut eu! se va vedea şi online. Dorian Popa va transmite live, pe a1.ro, timp de 5 ore, din culisele galei-maraton Ajut eu!

Cu vedetele aflate în platoul Ajut eu!, Dorian va vorbi despre experienţele personale în care au avut nevoie de ajutor, despre oamenii care le-au oferit ajutorul într-un moment neaşteptat, dar şi despre lucrurile bune din ultima perioadă, una atipică şi complet apăsătoare pentru întreaga omenire.

Dorian Popa, despre experiența Ajut eu!

“Nu numai că nu ezit o milisecundă înainte de a sări în ajutor, dar îmi amintesc cu drag emoţia pe care am simţit-o anul trecut în acest platou, aşa că atunci când mi s-a propus să am propria mea transmisiune, live, pe site-ul a1.ro de la gală am fost extrem de încântat. Vom fi 5 ore în direct, un efort uriaş, pe care sunt sigur că Dumnezeu mă va ajuta să îl trec cu bine!”, a mărturisit Dorian Popa, care mai spune: „Vom cunoaşte poveşti cu o încărcătură emoţională deosebită, pentru că îi voi invita pe colegii mei prezenţi la Ajut eu! să ne vorbească despre oameni şi contexte care i-au ajutat în momentele de cotitură din vieţile lor. Aşa că vă invit ca duminică, pe 29 noiembrie, începând cu ora 14:00, să fiţi alături de noi atât pe site-ul a1.ro, cât şi pe Antena 1!”.