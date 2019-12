Andreea Bălan se alătură campaniei „Ajut eu!”

Povestea Mariei Mihalache începe cu „a fost odată o sală de dans şi o fetiţă”. Fetiţa avea doar 5 ani, iar sala de dans s-a dovedit prea mică pentru visul ei mare. De atunci, Maria dansează zilnic, acasă sau la sala de antrenament, și are deja cinci titluri de campioană a României la dans sportiv. O performanţă obţinută cu mult efort dar şi cu satisfacţia imensă de a oferi oamenilor momente de graţie şi emoţie. Maria are un palmares bogat, a fost multiplã campioanã a ţãrii la diferite grupe de vârstã, campioanã naţionala la 10 dansuri si are multe medalii de aur şi argint la competiţii internaţionale.

„Copilăria mea nu a fost cumva o copilărie normală. Eu nu am avut ocazia sã mã joc prea mult, însă am decis că ăsta va fi viitorul meu!”, declarã Maria, care mai spune „cele mai mari emoţii le-am avut atunci când am fost strigată pe locul 1 la Stuttgart şi am ridicat steagul României!”.

Dorinţele Mariei nu sunt mari, însã depãşesc posibilitãţile materiale ale familiei: o bursã lunarã în valoare de 1500 de lei, pentru lecțiile și concursurile de dans sportiv, produse de make up pe care sã le foloseascã în concursuri şi un costum de dans.