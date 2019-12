Campania AjutEu! Două suflete singure pe lume dau o lecţie impresionantă de viaţă. O tânără a devenit mamă şi tată pentru sora mai mare

Si intre timp, Cristina se ocupa si de propriul sau viitor. Cat a fost studenta a lucrat mereu - fie chelnerita, fie vanzatoare. Dupa facultate a terminat si masterul. Iar acum e insotitoare de bord la o companie aeriana.

In fiecare an, in decembrie, cand impodobesc amandoua bradul acesta mic, in care stau inghesuite toate visurile lor mari, neimplinite, isi imagineaza cum ar fi dac-ar veni intr-o zi si la ele Mos Craciun. Cum ar fi dacă ar avea si ele o casă doar a lor şi n-ar mai sta cu teama ca ar putea fi evacuate in orice moment. Cum ar fi viata lor daca ar mai avea-o si pe mama alaturi.