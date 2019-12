Platoul Ajut eu! transformat în salã de spectacol, Mirela Retegan şi Gaşca Zurli s-au alãturat campaniei Ajut eu!

Fetiţa-bucurie, cum îi spun toţi cei care o cunosc, pentru care viaţa a fost mai degrabã un şir lung de complicaţii.

Maria este o fetiţã de 12 ani, din Bucureşti, pentru care medicii au dat un diagnostic crunt, de Sindrom Down, dar care în viaţã are parte de foarte multã iubire. Mama a murit la naştere, iar tatãl, doborât de durere şi de griji, cu încã un copil de crescut acasã, a decis cã Maria va fi mult mai bine alãturi de sora lui de la Bucureşti. De câteva ori pe an, tatãl face drumul de la Reşiţa la Bucureşti ca sa vadã cât de mare, frumoasã şi fericitã creşte Maria, copilul special care deşi are nevoie de o îngrijire specialã, a schimbat viaţa familiei în care a intrat neaşteptat şi a transformat-o pe Maria Florea, din mãtuşã, în mamã.

În momentul în care a aflat cea mai mare dorinţã a Mariei, aceea de a-si întâlnii preferaţii, Mirela Retegan şi Gaşca Zurli şi-au reorganizat tot programul şi i s-au alãturat Sandrei în platoul Ajut eu! pentru a aduce zâmbetul pe chipul micuţei. “Gasca Zurli o sã meargã anul viitor la ziua Mariei, acasã la ea, şi o sã facem o super petrecere. Primul eveniment al Gãştii Zurli va fi petrecerea de ziua Mariei, de pe 13 ianuarie!”, a mãrturisit emoţionatã Mirela Retegan. Mai ales cã anul începe cu încã un hop de trecut pentru Maria, o operaţie complicatã, de luxaţie de şold, ca sã poatã merge mai bine.

“Vã invit sã intraţi în continuare pe platforma www.ajuteu.ro şi sã alegeţi unul dintre cazurile propuse, acela în care credeţi cã puteţi sã schimbaţi ceva!”, i-a îndemnat Sandra pe telespectatori. Campania Ajut eu! continuă, iar telespectatorii Antenei își pot pune o dorință sau pot împlini chiar ei o dorință pe ajuteu.ro. De asemenea, timp de 26 de zile, aceștia vor putea urmãri cum zi de zi alte şi alte dorinţe vor prinde viaţã. În fiecare zi, de la ora 18:50, înainte de Observatorul orei 19, Sandra Stoicescu le va prezenta telespectatorilor unele dintre cele mai emoţionante dorinţe înscrise pe site-ul campaniei www.ajuteu.ro, pe care oameni generoşi le vor împlini.