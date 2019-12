Rică Răducanu se alãturã campaniei Ajut eu!

Stelian, capul familiei, a intrat în aceasta lume pe la 20 de ani. Fiul sãu cel mare avea 3 ani când l-a vazut ultima datã. Vag îşi aduce aminte cum arãta. Ştefan a vãzut pânã la vârsta de doi ai şi jumãtate când a suferit o dezlipire de retinã. Deşi a încercat un transplant, acesta a fost respins de cãtre organism. La 21 de ani, Ştefan e un elev ambiţios, pasionat de calculatoare, hotãrât sa depãşeascã orice obstacol. Un telefon l-ar ajuta sã se ghideze mai uşor în aceastã lume, însã pânã atunci se bazeazã pe Victor, fratele sãu cel mic, singura razã de luminã pentru toatã familia şi singurul care le povesteşte cum aratã lumea. Asta, în condiţiile în care şi Victor s-a nãscut cu probleme de vedere. Nu avea iris, iar medicii au spus cã va fi orb si el.

Cu ajutorul Fundaţiei Mereu Aproape a fost operat de patru ori. Acum vede, chiar dacã nu foarte clar, cu ochelari. Însã tot nu se poate descurca singur. Marele oraş e plin de capcane, iar cãrţile, de cuvinte prea mici. Dacă urmatoarea operatie va fi un succes, va vedea si mai bine. Apoi, nu îi va mai rămâne decât o dorinţă. Sa fie şi el un fotbalist adevarat, pe un teren de fotbal adevarat.

Victor îl așteaptă pe Moș Crăciun și nu și-a pierdut speranța că îl va putea vedea măcar o dată în viață. L-ar ruga, dacă ar putea, să îi facă toată familia să vadă din nou. Victor și-a dorit foarte mult să îl cunoască pe Florinel Coman, fotbalistul de la FCSB, iar acesta i-a transmis un mesaj, aflat în cantonament cu echipa, și i-a promis că în curând se vor întâlni: “Sunt alături de tine și abia aștept să te cunosc”. Rică Răducanu s-a alăturat campaniei Ajut eu! și a venit ieri să îi facă o surpriză lui Victor: “Și eu am fost portar, iar acum sunt antrenor și știu că îți dorești să devii portar, abia te aștept la Rapid să facem o echipă bună! Niciodată să nu cedezi și eu am fost amărât și am avut șansă, iar acum mă știe toată lumea. Ți-am adus o minge și un echipament de portar cu apărători, ai de toate”. Toţi cei care vor sã ajute în continuare familia Șipoș, o pot face pe site-ul campaniei, www.ajuteu.ro.

Campania Ajut eu! continuă, iar telespectatorii Antenei își pot pune o dorință sau pot împlini chiar ei o dorință pe ajuteu.ro. De asemenea, timp de 26 de zile, aceștia vor putea urmãri cum zi de zi alte şi alte dorinţe vor prinde viaţã. În fiecare zi, de la ora 18:50, înainte de Observatorul orei 19, Sandra Stoicescu le va prezenta telespectatorilor unele dintre cele mai emoţionante dorinţe înscrise pe site-ul campaniei www.ajuteu.ro, pe care oameni generoşi le vor împlini.