Giulia, imagine de colecție din copilărie. Cum arăta concurenta America Express când era mică

Amintirile din copilărie sunt cu adevărat unice. Giulia a ales să împărtășească fanilor o imagine care transmite toată inocența acelei vârste.

Giulia Anghelescu are 39 de ani și este una dintre cele mai iubite artiste din România. Este căsătorită cu Vlad Huidu și împreună au doi copii, Antonia și Eduard Mikael.

Ea a făcut parte din trupa Candy și DJ Project. Cariera sa muzicală se putea întrevedea încă de la vârsta de 7 ani, când a urcat prima dată pe scenă la emisiunea Tip Top Minitop. în 1995 a lansat prima casetă cu melodii compuse de Adrian Ordean și Mihai Ochiu.

Artista a revenit în lumea muzicală după ce a ales să facă o pauză pentru a se dedica familiei.

Aceasta a fost foarte atentă cu aspectul său fizic. Giulia a recurs la operația de rinoplastie și la o augmentare mamară. Decizia de a aduce mici schimbări aspectului fizic a fost luată după ce artista a devenit mamă.

„Sunt extrem de cameleonică, îmi place să mă joc cu stilul, să descopăr lucruri noi. Orice m-a provocat am făcut! Am făcut o rinoplastie – pentru că aveam deviaţie de sept din cauza unui accident la schi, din copilărie – şi o augmentare mamară, după cele două sarcini şi alăptări. Mi-am zis că vreau să ajung la cea mai bună versiune a mea până la 40 de ani. Nu am făcut schimbări majore cu operaţiile astea estetice şi mi le-am asumat. Acum sunt extrem de fericită cu mine fizic, psihic, emoţional”, a dezvăluit pentru OK Magazine.

Cum arăta concurenta America Express când era mică

Cu ocazia zilei copilului, ea a împărtățit cu urmăritorii săi de pe Instagram o imagine din copilărie. Reacțiile nu au întârziat să apară și cei mai mulți au fost încântați de drăgălășenia micuței din fotografie.

Inocența ei, dar poate și o teamă lăuntrică și cu siguranță hotărârea din privire și din gesturi, toate strânse în două codițe și învelite într-o rochiță roșu cu alb au stârnit simpatia publicului.

Giulia Anghelescu este una dintre vedetele care a acceptat provocarea America Express | Drumul Soarelui. Artista și l-a ales partener pentru cursa dură pe cel care îi este alături și în viața de zi cu zi, soțul său, Vlad Huidu.

„Eu pot să spun că în emisiunea asta m-am reîndrăgostit de soția mea pentru că este impecabilă”, a mărturisit Vlad Huidu despre Giulia.

„N-are emisiunea asta ediții câte frici am eu”, a mărturisit Giulia Anghelescu în timp ce se afla pe Drumul Soarelui. Sinceritatea artistei a readus în minte imaginea fetiței din fotografie, care în ciuda fricilor avea o privire hotărâtă și plină de curaj.

„Toate fobiile din lume sunt la ea, stați liniștiți! Fobii de întuneric, fobii de furnici, fobii de scări. A trecut de toate fricile ei, o să vedeți în emisiunea asta o altă Giulia”, completează Vlad Huidu spusele soției sale.

Și într-adevăr, Giulia a uimit prin hotărârea și curajul ei în cadrul emisiunii.

„Pentru noi America Express este poate aventura vieții. Ne așteptăm să fie pe cât de frumos, pe atât de greu, însă suntem un cuplu extrem de unit care a trecut prin multe încercări, așa că nu ne speriem prea ușor de obstacolele care vor apărea în calea noastră.

Faptul că avem susținerea copiilor, a familiei și a prietenilor ne motivează și mai tare să dăm tot ce avem mai bun în această emisiune concurs.

E prima dată când participăm la un reality show și ne dorim mult să ne descoperiți exact așa cum suntem în viața de zi cu zi. Noi suntem the badass couple așa că să înceapă America Express”, au spus ei înainte de a începe cursa nebună pe Drumul Soarelui.

