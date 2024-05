Iulia Albu, cu părul brunet și ciufulit. La ce look neașteptat a apelat fosta concurentă de la America Express

Iulia Albu a făcut senzație în mediul online cu o fotografie ce a atras toate privirile fanilor. Criticul de modă s-a afișat pe rețelele sociale cu o perucă brunetă și cu părul ciufulit. Noul look la care a apelat i-a luat prin surprindere pe internauți.

Iulia Albu impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale din mediul online sau de pe micile ecrane ale publicului. Criticul de modă știe întotdeauna cum să se facă remarcată prin ținutele sale controversate și aspectul fizic de invidiat.

De-a lungul anilor săi de celebritate, fosta concurentă de la America Express și-a format o comunitate superbă de fani pe rețelele sociale. Pentru că are o relație specială cu aceștia, Iulia Albu îi ține la curent cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Recent, criticul de modă a luat pe toată lumea prin surprindere cu o fotografie senzațională. Puțini au avut ocazia să o vadă pe vedetă până acum într-o astfel de ipostază cu părul brunet și ciufulit. Postarea ei a generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali.

Cum arată Iulia Albu cu o perucă brunetă, purtând pe umăr o găină

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Iulia Albu este posesoarea unui trup de invidiat și a celor mai frumoase trăsături ale feței. Aceasta se mândrește cu un ten perfect, buze pline de volum și o culoare spectaculoasă a ochilor.

Citește și: Iulia Albu vorbește despre vizitele la medicul estetician. De ce consideră că trebuie tras un semnal de alarmă

Pentru că este de o frumusețe deosebită, criticul de modă participă des la ședințe foto. De curând, aceasta a fost invitată să fie model pentru un shooting excepțional, unde s-a lăsat pozată cu o perucă brunetă.

Se pare că i se potrivește de minune noul look cu care s-a afișat pe contul de Instagram. De altfel, un detaliu nu a fost trecut: găina purtată de Iulia Albu pe umăr.

„Îmi place atât de mult poza asta cu tine!”, „Wow, ești foarte frumoasă!”, „Ce tare e cadrul!”, „Ești unică!” sau „Te apreciez foarte mult!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un lucru este cert, postarea Iuliei Albu a cucerit prietenii virtuali. Ipostaza în care vedeta s-a lăsat fotografiată este de-a dreptul senzațională.

De ce au petrecut Paștele separat Iulia Albu și iubitul ei, Mike

Iulia Albu și iubitul ei, Mike, au luat o decizie neașteptată chiar înainte de Paște. Cei doi au hotărât să petreacă ziua de 5 mai 2024 departe unul de celălalt. Iată care este motivul pentru care au făcut asta.

Citește și: Adevărul despre relația dintre Mike si fiica Iuliei Albu. Imaginile care arată cum se înțeleg Mikaela și iubitul mamei sale

„Proiectele mele necesită prezența mea aici. Prioritatea mea este Mikaela. Nu este prima oară când se întâmplă așa. Și probabil nici ultima. Anul acesta lucrurile sunt puțin complicate. Și mă refer aici la plecatul fetei și la filmările mele, atât pentru campanii, cât și pentru proiectele TV.

El deja a plecat. Poate se întoarce, mai știi? Eu oricum o să mă duc pe la mama. Am comandat deja pască și tot ce trebuie. Am de filmat campanii, nu am timp să gătesc”, a dezvăluit Iulia Albu, potrivit cancan.ro.