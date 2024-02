Anunțul surprinzător făcut de Ada Galeș și mama ei. Ce surpriză le-au pregătit urmăritorilor: „L-am făcut pentru voi”

Ada Galeș și mama ei au pregătit o surpriză urmăritorilor lor. Cele două concurente de la America Express, sezonul 6 au făcut anunțul prin intermediul rețelelor sociale.

Ada Galeș și mama ei s-au numărat printre cele mai controversate echipe de la America Express, sezonul 5. Cele două au fost de multe ori în atenția adversarilor, iar schimburile de relici acide nu au lipsit. Cu toate acestea, încă de la începutul competiției, până în ultimul moment, au fost apreciate pentru relația de mamă - fiică.

Anunțul surprinzător făcut de Ada Galeș și mama ei. Ce surpriză le-au pregătit urmăritorilor

Ana Galeș și Tony Galeș le-au pregătit o surpriză urmăritorilor lor. Îndrăgitele concurente de la America Express, sezonul 5 au lansat un curs online dedicat fericirii și împlinirii de sine.

Ele au dat vestea printr-o postare pe Instagram prin care explică ce și-au propus și care sunt obicetivele lor.

„ne-am întrebat întotdeauna cum am putea să fim mai bine cu noi.



am crezut mereu că poate exista un sistem prin prin care să ne bucurăm de momentele când totul merge bine și să nu ne dărâmăm când viața ne mai trage câte un pumn în gură.



am știut că există un fel propice de a comunica, de a relaționa sănătos cu noi și cu cei din jur.



am bănuit și că speranța se cultivă, iar starea de bine stă și în alegerile noastre.



sunt peste 10 ani de când ne preocupă pe amândouă cum să NE ANTRENĂM FERICIREA.



am făcut acest MASTERCLASS DE FERICIRE pentru voi și vă promitem că este antrenant, agreabil și amuzant”, au dezvăluit Ada Galeș și mama ei în mediul online.

Masterclass-ul de fericire lansat de cele două este împărțit în 10 module, cu aproape 10 ore de curs, prin care cei care participă pot descoperi modele simple și eficiente pentru a fi mai bine cu viața și cu ei înșiși.

Potrivit informațiilor de pe site, cele 10 module prezintă detalii cu privire la modul în care funcționează mintea noastră și care sunt capcanele pe care ni le întinde.

„De asemenea, la finalul acestui masterclass „vei putea să te auzi mai bine și să alegi mai bine gândurile pe care vrei să le crezi. De asemenea, cele două promit că vei reuși să ai mai multă încredere în tine și mai mult curaj.

Deși nimeni nu știe secretul fericirii, Ada și Tony spun că sentimentul după care aleargă toți „este senzația de împlinire față de trecut, satisfacție față de prezent și speranță față de viitor”, iar prin intermediul informațiilor prezentate de ele poți învăța cele mai bune tehnici.

Iar prețul pentru masterclass-ul pus la dispoziție de Ada Galeș și mama ei este de 890 de lei.