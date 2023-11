Cum se simte Iulia Albu când vede America Express la TV. Ce a mărturisit despre momentele tensionate cu Mike

Iulia Albu a dezvăluit cum se simte când vede la TV momentele tensionate cu iubitul ei Mike, de la America Express, sezonul 6. Vedeta a făcut o serie de declarații neașteptate care au stârnit reacții împărțite. Ce a ținut să transmită în mediul online despre sentimentele ei.

Mike, iubitul Iuliei Albu și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar vedeta i-a transmis un mesaj diferit. Deși în ultima perioadă cei doi se fotografiază împreună, cu ocazia aniversării partenerului ei de viață dar și de la America Express, sezonul 6, Iulia Albu a postat o imagine în care apare singură. Mai mult decât atât, fotografia a fost însoțită de un mesaj care pare că ascunde mai multe decât o simplă urare de „La mulți ani”.

Cum se simte Iulia Albu când vede la TV momentele tensionate cu iubitul ei Mike, de la America Express, sezonul 6

Iulia Albu și Mike de la America Express, sezonul 6 au intrat în atenția telespectatorilor și în urma discuțiilor aprinse. Deși în cadrul emisiunii eu rescunoscut că erau la un păs de despărțire înainte să plece în aventura vieții lor, cei doi au ales totuși să meargă.

Cu toate acestea, potrivit declarațiilor celor doi iubiți, provocările de pe Drumul Soarelui au scos la iveală și o altă parte a lor, pe care nici ei nu o știau. Presiunea competiției și-a spus cuvântul, iar între ei au început să apară conflicte.

Citește și: Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Iulia Albu când s-a întors de la America Express. Ce a spus despre Alexia Eram

Iulia Albu și Mike au avut parte de câteva discuții aprinse până acum, în America Express, sezonul 6, dar abia acum se văd din exterior. În postarea aniversară, vedeta a dezvăluit și cum se simte acum, când vede la TV, momentele mai puțin frumoase prin care cei doi au trecut în competiție.

Iulia Albu a recunoscut că nu îi este deloc ușor să retrăieascp acele evenimente și mai mult decât atât, imaginile o fac să își pună întrebări.

La mulți ani, @unolteanbarbos, astăzi ne postăm separat, totuși. Nu de alta, dar retrăirea @americaexpressromania este o provocare pentru mine… atât de multe sentimente contradictorii… atât de multe întrebări… adevărul este însă ca…

America Express continuă, iar povestea noastră este încă la început!”, a scris Iulia Albu despre cum se simte când urmărește la TV clipele tensionate dintre ea și iubitul său, Mike.

Cum era de așteptat, postarea vedetei din mediul online, a stârnit imediat reacții împărțite.

„Iulia, ai vorbit mereu despre el ca despre un obiect de artă, el este, din păcate, un veritabil kitsch. Păcat”, a precizat un internaut.

„Până să o urmaresc pe Iulia în acest show, deseori o vedeam o nesuferită! E revelația sezonului, pt că am descoperit o femeie sensibilă, empatică și… cu foarte multă răbdare. Despre relația ei nu voi vorbi, pt că ea știe mai bine ce vrea să facă, insa o felicit pt tot ce a arătat în această competițe!”, a mai completat un urmăritor.

„Adevărul este ca aseară parcă a întrecut orice linie. Cred că nimeni nu merită așa ceva”, a mai precizat altcineva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce spuneau Iulia Albu și Mike înainte să pornească pe Drumul Soarelui

Iulia Albu: “America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE “DA”! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine. Suntem aici pentru EXPERIENȚA COMPLETĂ!”

Citește și: Iulia Albu, reacție neașteptată în mediul online după ce Ionuț Rusu și George Tănase au părăsit America Express. Ce a mărturisit

Mike: “Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți in America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. In fond, nu aveam cum sa o las singura in aceasta aventura. Iulia este curajoasa si determinata DAR, la finalul zilei este ca un copil mic care are nevoie constanta de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Si cu mine, aparent!”