Finala America Express, 26 decembrie 2023. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați înainte de Finala din Buenos Aires

Eliminare America Express, sezonul 6. Deznodământ surpriză la America Express! Într-o seară plină de tensiune și emoții puternice, echipa care părăsește competiția înainte de Marea Finală a fost dezvăluită în seara de 26 decembrie 2023. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați înainte de Marea Finală din Buenos Aires. Află ce s-a întâmplat în etapa finală, ediția 43 din 26 decembrie 2023, la America Express.

Drumul Soarelui se apropie cu pași grăbiți de finalul unui parcurs epic al ultimei zile înainte de Marea Finală America Express, sezonul 6, care va fi difuzată pe 27 decembrie 2023 pe Antena 1 și AntenaPLAY. După mii de kilometri ni se arată citatela soarelui, un nume la care echipele au visat încă de când a început aventura, Buenos Aires.

Echipele s-au strâns la careu pentru a afla deznodământul cutiilor, obținute de fiecare dintre cele trei: „Cred că este singurul sezon în care fiecare pereche are o cutie. Nu s-a mai întâmplat! De obicei era o echipă care avea două. Așa este în America Express! Poate ați văzut că de multe ori, poate frustrant, dar este vorba despre noroc! Sunteți obosiți, a fost o zi grea și văd că tremurați și de frig și de oboseală, de emoții și poate de adrenalină, de conștiința celor 50 de zile și de conștiința faptului că nu mai sunteți cine erați acum 50 de zile”, a spus Irina Fodor. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Eliminare America Express, sezonul 6. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu părăsesc Drumul Soarelui, în ediția din 26 decembrie 2023

Suntem în punctul culminant al serii dinaintea Marei Finale America Express, sezonul 6! Echipele au așteptat cu sufletul la gură să afle deznodământul celor trei cutii, un moment esențial în cursa lor pentru supraviețuire în competiție. Laura Giurcanu și Sânziana Negru au fost primul cuplu ce și-a asigurat locul în Finala America Express, având pălăria verde în cutia lor.

„Irina ne-a anunțat că va deschide prima dată cutia noastră și m-am bucurat foarte tare că mă gândeam că ne curmă suferința, adică măcar știm o chestie. E ca bandajul pe care îl deschizi foarte rapid și doare mai puțin, orice ar fi!”, a spus Laura Giurcanu.

„Există acum două șanse din trei să fie verde!”, spune Irina Fodor crescând suspansul momentului.

Irina Fodor a scos statueta din cutia echipei Laura Giurcanu și Sânziana Negru care avea pălăria verde, ceea ce înseamnă că ajung în Finala America Express.

„Se simte ca cea mai fericită zi din viața noastră!”, spun cele două concurente care au plâns de fericire la vestea că vor merge mai departe în Finala America Express, difuzată pe data de 27 decembrie 2023 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dinntre cele două cutii rămase, e deajuns să fie deschisă încă una pentru a afla cine va păși fericit către ultimul și cel mai important capitol al aventurii, dar și cine este eliminat înainte de Finala America Express.

Aris Eram a decis că următoarea cutie pe care Irina Fodor o va deschide va fi a lor: „Eu în momentul ăla am început să plâng mai tare, efectiv nu mai puteam să mă stăpânesc!”, spune Alexia Eram.

„Indiferent de culoare acestei pălării, voi toți sunteți în Buenos Aires! Haideți să vedem să nu doară și mai tare, repede!”, spune Irina Fodor.

Cu două cutii rămase, tensiunea momentului a crescut odată cu așteptările pentru următoarea echipă ce urma să fie desemnată. Aris Eram și Alexia Eram au simțit presiunea momentului, sperând că vor fi următorii care vor păși în ultimul capitol al aventurii. Cu inima strânsă, au așteptat verdictul, iar când Irina Fodor a deschis cutia ce aparținea lor, lacrimile de bucurie și-au făcut loc pe chipurile concurenților.

Giulia Anghelescu avea ochii în lacrimi la momentul când a aflat că va părăsi aventura America Express, sezonul 6.

„Asta înseamnă că noi nu mergem mai departe! Mergem mai departe la copiii noștri acasă. Am plâns, era normal să plâng, doar că nu erau lacrimi de tristețe, erau lacrimi de fericire și atât. Tot ce am câștigat de-a lungul acestor săptămâni este mult mai valoros decât premiul final, sincer! Mult mai valoros pentru noi! Prin fața ochilor mei treceau momente din această aventură a noastră. Am trecut de multe fobii, acum pot să spun că nu mai am”, a spus Giulia Anghelescu.

Giulia Anghelescu a subliniat că această competiție a fost mult mai mult decât o simplă cursă: a fost o lecție de viață care a întărit legăturile dintre ea și soțul ei, Vlad Huidu și i-a făcut să crească și să se descopere pe ei înșiși în moduri nemaiîntâlnite până în prezent.

„America Express este poate cea mai tare experiență prin care am trecut în viața noastră, a fost încă o experiență care ne-a demonstrat că împreună suntem extrem de puternici, că atât timp cât ne ținem de mână nimic nu este imposibil. A fost cea mai bună lecție de viață pe care puteam să o primim!”, a mai spus Giulia Anghelescu.

„Ați dat un exemplu despre ceea ce înseamnă o relație, despre ceea ce înseamnă comunicare, despre ceea ce înseamnă dragoste, până la urmă și două suflete pereche!”, spune Irina Fodor.

„Ne-am reîndrăgostit de multe ori în emisiunea asta, pe cuvânt!”, adaugă Giulia Anghelescu.

America Express s-a dovedit a fi pentru Giulia Anghelescu și Vld Huidu nu doar o cursă, ci și o călătorie emoționantă ce a testat limitele și a dezvăluit adevărata forță a relațiilor, a comunicării și a iubirii adevărate, oferind o lecție de viață inestimabilă pentru toți cei de pe Drumul Soarelui.

„Să rămâneți așa vă rog, la fel de competitivi, amândoi al fel de simpatici, la fel de calzi, la fel de iubitori, la fel de părinți cu cei din jurul vostru și la fel de copii cu voi doi!”, le urează Irina Fodor.

Irina Fodor trece în cele ce urmează la anunțul care îi introduce în energia de mâine pe ultimii patru concurenți rămași în competiție: „Dragilor, mâine începe o finală care se anunță foarte tare pentru că este între două perechi care au venit aici prietene. S-au mai înfiripat lucruri noi și pe aici, dar sunt foarte competitive!”, a spus prezentatoarea TV.

„Cred că o să fie o finală extrem de intensă și cu siguranță ambele echipe suntem extrem de competitve!”, spune Alexia Eram.

Echipele rămase sunt pregătite pentru o bătălie finală în care ambele cupluri, prietene și competitive, se vor întrece pentru trofeu și glorie.

Hai să vezi episodul integral pe AntenaPLAY! Urmărește videoclipul de mai sus pentru a vedea cum a continuat aventura echipelor. Rămâi pe a1.ro pentru a afla cele mai importante detalii din cursa vieții lor: America Express - Drumul Soarelui! Pe 27 decembrie 2023 este Marea Finală America Express, sezonul 6!

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această data. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.