Giulia și Vlad Huidu, despre experiența America Express – Drumul Soarelui: „Nu are emisiunea asta ediții, câte frici am eu!”

Așteptarea a luat sfârșit! America Express, cel mai dur reality show din România, revine la Antena 1, sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premieră maraton de cinci zile.

Astfel, în săptămâna lansării, show-ul va fi difuzat sâmbătă, de la 20.00 și duminică, de la ora 21.00, iar de luni până miercuri, de la ora 20.30. În cea de-a doua săptămână, America Express revine la tronsonul consacrat: duminică de la ora 21.00 și luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au făcut dezvăluiri neașteptate despre emisiunea America Express. Ce a declarat artista

„Când am plecat de acasă, ne-am gândit că o să fie greu; când am ajuns la prima cursă, ne-am dat seama că este foarte greu!’’, a fost prima reacție a Giuliei, odată ajunsă în fața probelor de pe traseu. ,,Nu are nicio legătură statul in fotoliu și uitatul la televizor cu tot ceea ce se întâmplă aici, însă este o experiență care merită trăită, pe deplin!’’, a completat Vlad, care a mai dezvăluit și că ,,Giulia s-a întrecut pe ea, a trecut peste toate fobiile și peste toate fricile ei în emisiunea asta, iar cei care o cunosc vor avea un șoc puternic, în sensul bun, atunci când o vor vedea’’. Și, apropos, de frici, Giulia a mai dezvăluit că: ,,Nu are emisiunea asta ediții, câte frici am eu’’.

Drumul Sorelui se va desfășura, pentru prima oară, pe două emisfere. Concurenții pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul Pământului în Ecuador, destinația finală fiind Buenos Aires, Argentina. Pleacă din Medellin, Columbia, fosta reședință a lui Pablo Escobar și trebuie să ajungă în țara lui Messi. Parcursul lor include tot ce are mai interesant de oferit această zonă a Americii de Sud. Misiunile și jocurile sunt gândite în așa fel încât să le ofere atât lor, cât și telespectatorior, o experiență completă. Vor trăi aventura la cote maxime în Columbia, vor cunoaște triburile indigene din Ecuador și vor învăța ce înseamnă pasiunea în Argentina.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea, parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România. Aventura lor pe Drumul Soarelui începe sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 20.00, la Antena 1.