Sorin Bontea dezvăluie care sunt echipele lui preferate de la America Express. Ce și-a amintit despre sezonul lui | Exclusiv

Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat sezonul 3 de Asia Express. În calitate de fost câștigător al celui mai dur reality show din România, Sorin Bontea a oferit un interviu exclusiv AntenaPLAY unde a făcut o comparație între sezonul de pe Drumul Comorilor și cel de pe Drumul Soarelui.

Sorin Bontea a făcut o comparație între sezonul pe care l-a câștigat și sezonul de America Express pe care îl privește acum cu interes. Fostul câștigător Asia Express a mărturisit că în Filipine și Taiwan ei aveau parte de bariere lingvistice mai pronunțate, comparativ cu cei care paricipă în sezonul 6 și care vorbesc în spaniolă, însă locurile vizitate nu au fost atât de periculoase precum este Columbia. De asemenea, Sorin Bontea a făcut un top 3 al echipelor sale favorite din sezonul 6 America Express.

„Experiența Asia Express pentru mine cred că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe de viață. Am înțeles că se poate trăi prin lume doar cu 1 euro pe zi, ceea ce e foarte interesant. Lumea este foarte bună. Oamenii sunt buni, sunt frumoși, te ajută. Mă uit acum la al șaselea sezon. Nu pot să nu fac comparație. Mă uit la ce probe au ei acum și nu le este ușor deloc. Eu m-am distrat. Eu și Fodor în Asia Express chiar ne-am distrat. Au fost și momente grele în care îmi venea să plec, dar se schimbă tot de la o zi la alta, de la un minut la altul. Am trecut prin toate stările posibile. De la agonie la extaz. Oboseală multă, lipsa mâncării, toate te afectează”, a spus Sorin Bontea.

Care sunt echipele preferate ale lui Sorin Bontea din sezonul 6 America Express

Sorin Bontea și-a amintit care a fost cel mai frumos moment din sezonul 3 Asia Express și anume Finala.

„Cea mai frumoasă amintire a mea din Asia Express e Finala. Am câștigat Finala. Un moment foarte frumos, plin de emoție, dar cea mai tare fază a fost când am urcat pe scenă era gongul acolo și noi stăteam și ne uitam unul la altul și noi nu știam ce să facem. Așa de cheauni eram. Și oboseala își spunea cuvântul. Alergam de dimineață, era noapte și am rămas așa pur și simplu. Am ajuns acolo și am zis că s-a terminat. Dar în același timp parcă ne-am fi dorit să mai contiunăm”, a declarat Sorin Bontea.

Fiecare echipă a sezonului 6 are farmecul ei din perspectiva lui Sorin Bontea, însă și-a rezervat dreptul de a avea și el niște favoriți. Favoriții săi sunt echipele formate din Romică- Cătălin, Vlad-Giulia și Ionuț-George.

„Mă uit acum. Vorbesc toți spaniolă. Mike vorbește spaniolă de zici că e spaniol. Cred că cel mai puțin vorbesc Romică și Cătălin. Noi n-am avut norocul ăsta. Ne mai descurcam în engleză, dar eu și Fodor nici la engleză nu excelam. E diferență mare. În America Latină e avantajul limbii. Dar e mult mai periculos. La noi în Taiwan nu aveai niciun stres. Dar mi se pare foarte periculos în Columbia. Pistoale, să te păzească armata, să dormi cu frică. Noi ne-am odihnit în Taiwan. Dar acolo era bariera lingvistică. Autostopul era foarte greu în Taiwan. De dormit cred că noi am dormit mai rău”, a spus Sorin Bontea.

Cum a reacționat Sorin Bontea când a văzut imaginile cu Răzvan Fodor costumat în Albă ca Zăpada, la Bravo, tată

Fanii show-ului cunosc faptul că Sorin Bontea și Răzvan Fodor au purtat costume spandex roz în sezonul 3 Asia Express. Recent, Răzvan Fodor a apărut în serialul Bravo, Tată! în rochie de Albă ca Zăpada, iar Sorin Bontea s-a amuzat copios când a văzut imaginile, recunoscând că prietenul său are talent actoricesc și intră bine în pielea personajului.

„Când am fost îmbrăcați în roz lumea zicea că suntem flamingo. După Asia Express Răzvan a zis că nu mai poartă așa ceva. Că a fost și flamingo și sirenă. Nu mă așteptam să-l văd îmbrăcat iarăși așa (n.r. în Alba ca Zăpada), dar îi stă bine. Intră și foarte bine în personaj”, a spus Sorin Bontea despre Răzvan Fodor.

