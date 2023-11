America Express, 20 noiembrie 2023. Cătălin Țociu a avut nevoie de intervenția echipei medicale!

Episodul 22 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 20 noiembrie 2023. ”. Cătălin Țociu, aflat într-o stare avansată de rău, a cerut intervenția echipei medicale. ”N-am mai avut așa febră mare de când eram mic. Am avut și halucinații, visasem că am câștigat ceva și cred că am și vorbit în somn”, a povestit Cătălin Țociu.

Luni, 20.11.2023, 21:49