Andreea Bălan, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a dezvăluit detalii emoționante despre cererea în căsătorie care a luat-o prin surprindere.

Momentul, descris drept „cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a avut loc la bordul unui avion, în prezența a 150 de pasageri.

Andreea Bălan, despre planurile de nuntă și ce urmează să facă. De ce a vrut Victor Cornea să o ceară de soție în avion

Alegerea locației nu a fost una întâmplătoare, după cum a explicat cântăreața.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi”, a declarat Andreea Bălan, conform Cancan.

Momentul a fost unul încărcat de emoție și simbolism, iar decizia lui Victor Cornea de a face cererea în acest context reflectă nu doar viața lui profesională, dar și dorința de a împărtăși acest moment cu cei din jur.

Planurile de nuntă, încă un mister

Întrebată despre nuntă, Andreea a recunoscut că nu are încă detalii concrete. Artista preferă să lase decizia în mâinile viitorului ei soț, având în vedere că Victor Cornea este mai puțin obișnuit cu atenția publicului.

„Îl las pe Victor să hotărască. Este hotărârea lui, decizia lui și va fi cum vrea el, pentru că pentru el e o lume nouă mass-media. Clar că are și el parte de interviuri și de publicitate, pentru că este în primii 100 jucători din lume, la tenis. Dar vâltoarea în care mă aflu eu nu se compară cu nimic din sport și, de aceea, vreau să decidă el, cum se simte el confortabil. (…) Nu știu când va fi nunta. Voi afla și eu”, a spus Andreea.

Această abordare arată dorința artistei de a-l proteja pe Victor de presiunile vieții publice și de a-l lăsa să stabilească ritmul pentru acest pas important.

Cererea în căsătorie a fost însoțită de un inel, dar Andreea a explicat că acesta este doar provizoriu, fiind oferit inițial de mama ei. Momentan, inelul de la Victor este la ajustat pentru a se potrivi degetelor sale, pe care le descrie ca fiind „foarte mici”.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu de-a lungul anilor am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a explicat artista, potrivit sursei citată de libertatea.ro.

Cu toate că data nunții rămâne necunoscută, este clar că Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o poveste de iubire autentică, bazată pe respect și susținere reciprocă. Alegerea lui Victor de a face cererea în căsătorie într-un cadru atât de special subliniază intențiile lui serioase, dar și dorința de a împărtăși acest moment cu sufletele din jur.