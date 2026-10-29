Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Ana începe să aibă bănuieli despre mama ei, Victoria, după ce observă că aceasta se comportă ciudat. Într-o discuție cu Tudor, Ana mărturisește că atitudinea Victoriei a speriat-o și că simte că ceva nu este în regulă: „Ceva din privirea ei m-a speriat. De parcă nu-i pasă. Ceva este în neregulă”.

Joi, 29.10.2026, 22:30