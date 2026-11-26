Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 19. Olimpia vrea să o ucidă pe Victoria cu orice preț: Dacă dispare nu au nicio dovadă!

Episodul 19 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 26 noiembrie 2026. Damian îl trimite pe Costache să o caute pe Victoria. Într-un final acesta reușește să dea de ea, însă omul trimis de Olimpia o răpește din nou! Sora Victoriei este hotărâtă să o omoare pe aceasta pentru a șterge orice dovadă a existenței sale!

Joi, 26.11.2026, 22:00