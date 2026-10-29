Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Basty vrea să afle de la Mirela detalii despre lucrurile suspecte petrecute după moartea Olimpiei, fiind convins că aceasta ar fi încă în viață. „Ea trăiește și a continuat să lucreze cu tine, să vândă copii. Așa este?”, o întreabă el. Ulterior, Basty discută cu Damian, care îi confirmă îngrijorările.

Joi, 29.10.2026, 22:32