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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Basty vrea să afle de la Mirela detalii despre lucrurile suspecte petrecute după moartea Olimpiei, fiind convins că aceasta ar fi încă în viață. „Ea trăiește și a continuat să lucreze cu tine, să vândă copii. Așa este?”, o întreabă el. Ulterior, Basty discută cu Damian, care îi confirmă îngrijorările.
Joi, 29.10.2026, 22:32
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:30 Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan în relația cu fiica sa, Maya

Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan în relația cu fiica sa, Maya

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Frica de avion le-a schimbat planurile! Cât au făcut cu trenul Mirela Retegan și Narcisa Suciu până la Viena

Furnicuțele 2026. Frica de avion le-a schimbat planurile! Cât au făcut cu trenul Mirela Retegan și Narcisa Suciu până la Viena

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. „Ciulește ochii!”, proba care le-a pus în dificultate pe Mirela și Maya

Furnicuțele 2026. „Ciulește ochii!”, proba care le-a pus în dificultate pe Mirela și Maya

Logo show Joi, 29.10.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Logo show Joi, 29.10.2026, 17:24
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