Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Ioan și bona sa, Miki, sunt de negăsit, iar Alexandru și Alexia merg la Poliție. Între timp, Tomi află că băiatul se află în barul lui nea Geo, alături de Miki. „Nu puteam să-l las acolo!”, explică bona, însă Ana o avertizează că nu poate lua copilul fără drept.

Joi, 29.10.2026, 21:31