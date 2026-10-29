Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Mirela intră cu pistolul în mână și trage spre Victoria: „Îmi pare rău, dar nu am de ales!”

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Victoria și Sandra încearcă să evadeze, însă planurile lor sunt date peste cap când Mirela, mama Sandrei, intră în cameră și este lovită. Nedumerită de rolul fiicei sale, Mirela îi cere explicații Olimpiei, care îi propune un târg: „Te las să o scoți pe Sandra, dacă o omori pe Victoria”. Ulterior, Mirela intră înarmată în camera în care sunt ținute ostaticele și trage spre Victoria.

Joi, 29.10.2026, 23:31