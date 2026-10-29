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Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Mirela intră cu pistolul în mână și trage spre Victoria: „Îmi pare rău, dar nu am de ales!”
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Mirela intră cu pistolul în mână și trage spre Victoria: „Îmi pare rău, dar nu am de ales!”

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Victoria și Sandra încearcă să evadeze, însă planurile lor sunt date peste cap când Mirela, mama Sandrei, intră în cameră și este lovită. Nedumerită de rolul fiicei sale, Mirela îi cere explicații Olimpiei, care îi propune un târg: „Te las să o scoți pe Sandra, dacă o omori pe Victoria”. Ulterior, Mirela intră înarmată în camera în care sunt ținute ostaticele și trage spre Victoria.
Joi, 29.10.2026, 23:31
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Veste dureroasă pentru Ionuț după ce se trezește din comă! Ce îi spune medicul

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Veste dureroasă pentru Ionuț după ce se trezește din comă! Ce îi spune medicul

Logo show Joi, 29.10.2026, 23:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Miky merge acasă la Alexandru pentru a sta cu Ioan! Cum l-a mințit

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Miky merge acasă la Alexandru pentru a sta cu Ioan! Cum l-a mințit

Logo show Joi, 29.10.2026, 23:28 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:30 Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan la relația cu fiica sa, Maya

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Logo show Joi, 29.10.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

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Logo show Joi, 29.10.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:36
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