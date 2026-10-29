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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Veste dureroasă pentru Ionuț după ce se trezește din comă! Ce îi spune medicul

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Ionuț își revine din comă, iar cei mai buni prieteni ai săi vin să-l viziteze. Acesta îi mărturisește lui Toby că vrea să se răzbune: „Vreau să mă răzbun pe toți. O să plătească pentru ce mi-au făcut”. Bucuria însănătoșirii este însă umbrită de vestea medicului: află că va avea probleme locomotorii!
Joi, 29.10.2026, 23:30
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Mirela intră cu pistolul în mână și trage spre Victoria: „Îmi pare rău, dar nu am de ales!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Mirela intră cu pistolul în mână și trage spre Victoria: „Îmi pare rău, dar nu am de ales!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 23:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Miky merge acasă la Alexandru pentru a sta cu Ioan! Cum l-a mințit

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Miky merge acasă la Alexandru pentru a sta cu Ioan! Cum l-a mințit

Logo show Joi, 29.10.2026, 23:28 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:30 Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan la relația cu fiica sa, Maya

Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan la relația cu fiica sa, Maya

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

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Logo show Joi, 29.10.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:36
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