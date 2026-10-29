Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Veste dureroasă pentru Ionuț după ce se trezește din comă! Ce îi spune medicul

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Ionuț își revine din comă, iar cei mai buni prieteni ai săi vin să-l viziteze. Acesta îi mărturisește lui Toby că vrea să se răzbune: „Vreau să mă răzbun pe toți. O să plătească pentru ce mi-au făcut”. Bucuria însănătoșirii este însă umbrită de vestea medicului: află că va avea probleme locomotorii!

Joi, 29.10.2026, 23:30