Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Olimpia, despre care se credea că este moartă, apare în fața surorii sale gemene, Victoria, care rămâne șocată. „Damian este al meu”, îi transmite Olimpia. Ulterior, Victoria este adormită cu ajutorul unei băuturi, iar când se trezește, se află într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri, și strigă după ajutor.

Joi, 29.10.2026, 21:30