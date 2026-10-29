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Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Olimpia, despre care se credea că este moartă, apare în fața surorii sale gemene, Victoria, care rămâne șocată. „Damian este al meu”, îi transmite Olimpia. Ulterior, Victoria este adormită cu ajutorul unei băuturi, iar când se trezește, se află într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri, și strigă după ajutor.
Joi, 29.10.2026, 21:30
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:31 Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan în relația cu fiica sa, Maya

Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan în relația cu fiica sa, Maya

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Frica de avion le-a schimbat planurile! Cât au făcut cu trenul Mirela Retegan și Narcisa Suciu până la Viena

Furnicuțele 2026. Frica de avion le-a schimbat planurile! Cât au făcut cu trenul Mirela Retegan și Narcisa Suciu până la Viena

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. „Ciulește ochii!”, proba care le-a pus în dificultate pe Mirela și Maya

Furnicuțele 2026. „Ciulește ochii!”, proba care le-a pus în dificultate pe Mirela și Maya

Logo show Joi, 29.10.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Logo show Joi, 29.10.2026, 17:24 Mireasa, sezonul 14. Irina i-a povestit lui Ronaldo despre experiențele nefaste din trecutul ei!

Mireasa, sezonul 14. Irina i-a povestit lui Ronaldo despre experiențele nefaste din trecutul ei!

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Doamna Elena, mama Claudiei: Am sunat să te liniștesc! Cine a dat mesajul să vină cu dovezi!

Mireasa, sezonul 14. Doamna Elena, mama Claudiei: Am sunat să te liniștesc! Cine a dat mesajul să vină cu dovezi!

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:45 Mireasa, sezonul 14. Valentin, deranjat de discuția Claudiei cu Anne-Mary despre Alberto și top

Mireasa, sezonul 14. Valentin, deranjat de discuția Claudiei cu Anne-Mary despre Alberto și top

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:38 Mireasa, sezonul 14. Cum a decurs date-ul dintre Paula și Alberto, în afara casei

Mireasa, sezonul 14. Cum a decurs date-ul dintre Paula și Alberto, în afara casei

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:20
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