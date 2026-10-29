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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Victoria, când se trezește, își dă seama că nu este singura captivă, ci și Sandra, care este leșinată. După mai multe insistențe, Sandra își revine. „Olimpia ne-a închis aici. Este nebună”, spune Victoria, în timp ce Sandra se întreabă: „Ce crezi că o să-mi facă?”. Cele două încearcă să găsească o cale de scăpare: „Este singura noastră șansă”.
Joi, 29.10.2026, 22:31
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Basty crede că Olimpia este în viață: „Ea trăiește și a continuat să vândă copii!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Bănuielile Anei despre Victoria se intensifică! Ce a discutat cu Tudor

Logo show Joi, 29.10.2026, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ionuț se trezește din comă! Dumi și mama Lena, în culmea bucuriei

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Ce spune Miki despre dispariția lui Ioan: „Nu puteam să-l las acolo!”

Logo show Joi, 29.10.2026, 21:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria se trezește într-o cameră întunecată, legată cu lanțuri! Ce i-a făcut sora ei geamănă

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Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan în relația cu fiica sa, Maya

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Logo show Joi, 29.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

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Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Frica de avion le-a schimbat planurile! Cât au făcut cu trenul Mirela Retegan și Narcisa Suciu până la Viena

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Logo show Joi, 29.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. „Ciulește ochii!”, proba care le-a pus în dificultate pe Mirela și Maya

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Logo show Joi, 29.10.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Logo show Joi, 29.10.2026, 17:24
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