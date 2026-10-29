Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 15. Victoria și Sandra, captive din cauza Olimpiei! Cum plănuiesc să scape

În episodul 15 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 octombrie 2026, Victoria, când se trezește, își dă seama că nu este singura captivă, ci și Sandra, care este leșinată. După mai multe insistențe, Sandra își revine. „Olimpia ne-a închis aici. Este nebună”, spune Victoria, în timp ce Sandra se întreabă: „Ce crezi că o să-mi facă?”. Cele două încearcă să găsească o cale de scăpare: „Este singura noastră șansă”.

Joi, 29.10.2026, 22:31