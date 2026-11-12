Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Constance vrea să plece în Elveția pentru a-și încheia viața! Reacția fiilor ei

În episodul 17 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 12 noiembrie 2026, George și Matei primesc o veste șocantă de la mama lor, Constance. Aceasta le spune că vrea să plece la o clinică din Elveția, unde să beneficieze de asistență medicală pentru a-și încheia viața: „Vreau să mă scape niște oameni de viața asta care nu are niciun sens”.

Joi, 12.11.2026, 22:30