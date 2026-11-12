Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Damian are un plan pentru a o da de gol pe Olimpia. Ce îi spune Anei

În episodul 17 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 12 noiembrie 2026, Ana îi mărturisește lui Damian că nu crede că Victoria este mama ei. Bărbatul îi spune că are aceeași bănuială și dezvăluie că a pus la cale un plan pentru a o da de gol: „Aștept orice mică greșeală, orice scăpare și, când o să facă asta, eu o să fiu acolo. Sper că atunci vom afla și unde este Victoria”.

Joi, 12.11.2026, 22:31