Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Miky suferă în tăcere după fiul ei. Ce sfat a primit de la Ana

În episodul 17 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 12 noiembrie 2026, Miky este revoltată de comportamentul Alexiei și îi spune lui Alex: „Este prost crescută”. Deși lucrează ca bonă pentru Ioan, fiul lui Alex și al Alexiei, Miky este, de fapt, mama biologică a copilului, adevăr pe care cei doi nu îl cunosc. Ce sfat a primit de la Ana.

Joi, 12.11.2026, 23:30