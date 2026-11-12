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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Miky suferă în tăcere după fiul ei. Ce sfat a primit de la Ana

În episodul 17 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 12 noiembrie 2026, Miky este revoltată de comportamentul Alexiei și îi spune lui Alex: „Este prost crescută”. Deși lucrează ca bonă pentru Ioan, fiul lui Alex și al Alexiei, Miky este, de fapt, mama biologică a copilului, adevăr pe care cei doi nu îl cunosc. Ce sfat a primit de la Ana.
Joi, 12.11.2026, 23:30
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Victoria este în pericol! Costache îl avertizează pe Damian

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Victoria este în pericol! Costache îl avertizează pe Damian

Logo show Joi, 12.11.2026, 23:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Basty a dispărut! Alina se teme că tatăl ei a pățit ceva

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Basty a dispărut! Alina se teme că tatăl ei a pățit ceva

Logo show Joi, 12.11.2026, 23:22 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Basty o amenință pe Olimpia cu pistolul: „Ți-am aflat secretul”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Basty o amenință pe Olimpia cu pistolul: „Ți-am aflat secretul”

Logo show Joi, 12.11.2026, 22:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Damian are un plan pentru a o da de gol pe Olimpia. Ce îi spune Anei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Damian are un plan pentru a o da de gol pe Olimpia. Ce îi spune Anei

Logo show Joi, 12.11.2026, 22:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Constance vrea să plece în Elveția pentru a-și încheia viața! Reacția fiilor ei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Constance vrea să plece în Elveția pentru a-și încheia viața! Reacția fiilor ei

Logo show Joi, 12.11.2026, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Alexia, devastată după ce George este părăsit! Ce îi cere Victoriei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Alexia, devastată după ce George este părăsit! Ce îi cere Victoriei

Logo show Joi, 12.11.2026, 21:32 AP Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Victoria îl părăsește pe George și se mută cu Damian! Reacția Anei

AP Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Victoria îl părăsește pe George și se mută cu Damian! Reacția Anei

Logo show Joi, 12.11.2026, 21:31 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Ana, bănuieli despre Victoria! Ce îi spune lui Tudor

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Ana, bănuieli despre Victoria! Ce îi spune lui Tudor

Logo show Joi, 12.11.2026, 21:30 Furnicuțele 2026. Stela Enache, regretul legat de copiii ei: „Am stat destul de puțin cu ei”

Furnicuțele 2026. Stela Enache, regretul legat de copiii ei: „Am stat destul de puțin cu ei”

Logo show Joi, 12.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Stela Enache intră în jocul „Sunt eu, Picasso”. Cât de bine desenează contracronometru?

Furnicuțele 2026. Stela Enache intră în jocul „Sunt eu, Picasso”. Cât de bine desenează contracronometru?

Logo show Joi, 12.11.2026, 18:49 Furnicuțele 2026. Stela Enache, despre muzica românească imediat după Revoluție: „Nu a mai fost bun nimic”

Furnicuțele 2026. Stela Enache, despre muzica românească imediat după Revoluție: „Nu a mai fost bun nimic”

Logo show Joi, 12.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Stela Enache, amintiri din turneele din Germania de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Furnicuțele 2026. Stela Enache, amintiri din turneele din Germania de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Logo show Joi, 12.11.2026, 18:16
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