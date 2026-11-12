Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 17. Victoria este în pericol! Costache îl avertizează pe Damian

În episodul 17 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 12 noiembrie 2026, Olimpia își dă seama că este urmărită și află de la Alexia despre planul lui Damian. Acesta descoperă că Olimpia știe totul și bănuiește că Alexia l-a dat de gol. Între timp, Olimpia merge la sora ei geamănă, Victoria, și o avertizează: „Urmează să ne despărțim”. Costache îl anunță pe Damian că Victoria este în pericol.

Joi, 12.11.2026, 23:31