Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Ana și Damian merg să o salveze pe Victoria, dar descoperă că Olimpia a mutat ascunzătoarea

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, Ana și Damian fac echipă în secret și pun la cale un plan pentru a afla unde este ținută captivă Victoria. Ana află de la Damian că acesta bănuia deja că Olimpia este în viață, după ce cineva i-a folosit numele pentru a continua schema de adopții ilegale: „Nu putea fi decât cineva care mă cunoștea foarte bine”. Ajunși la ascunzătoare, cei doi au parte de o surpriză neplăcută: Olimpia a mutat-o deja pe Victoria. Pentru a-i da de urmă și a nu o speria, Damian se întoarce acasă și decide să îi facă jocul Olimpiei.

Joi, 19.11.2026, 20:40