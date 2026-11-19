Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Ana și Damian o demască pe Olimpia în fața lui George! Reacția bărbatului: „Ce nebunie mai e și asta?”

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, Olimpia primește un mesaj care îi dă toate planurile peste cap: adevărata Victoria a scăpat. Panică în toată regula, femeia îi spune lui George că trebuie să plece urgent, însă este întreruptă chiar înainte să iasă pe ușă de Ana și Damian. Cei doi au venit hotărâți să îl facă pe George să realizeze că femeia care pretinde că este Victoria este, de fapt, sora ei geamănă, Olimpia. Luat prin surprindere de acuzațiile lor, George reacționează șocat: „Ce nebunie mai e și asta?”.

Joi, 19.11.2026, 23:46