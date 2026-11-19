Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Ana și Tudor îi cer ajutorul comisarului Savu, după dispariția lui Basty. Ce probă a găsit poliția

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, Alina este din ce în ce mai îngrijorată din cauza dispariției lui Basty și are falsa impresie că fratele ei, Tudor, îi ascunde adevărul. Între timp, Ana și Tudor apelează la comisarul Savu și îi spun că Basty și Victoria ar putea fi ținuți captivi împotriva voinței lor de către Olimpia, însă polițistul refuză inițial să îi creadă. Situația ia o turnură neașteptată mai târziu, când comisarul Savu îi cheamă de urgență la secție. Anchetatorii au prelevat probe din beci și au găsit un set de chei, iar Tudor le recunoaște imediat ca fiind chiar cheile lui Basty.

Joi, 19.11.2026, 21:00