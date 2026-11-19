Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Atracția dintre Miky și Alex scapă de sub control. Ce se întâmplă când merge acasă la ea

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, atracția dintre Miky și Alex devine din ce în ce mai evidentă. Conștientă de situația delicată în care se află, fiind bona micuțului Ioan, dar și mama lui biologică în secret, Miky încearcă să pună limite și îi spune direct lui Alex: „Nu e bine ce facem, ne jucăm de-a familia!”. Cu toate acestea, atunci când Miky nu mai vine la muncă, Alex se îngrijorează și merge acasă la ea să vadă dacă se simte bine. Vizita se transformă într-un moment plin de emoție și tensiune.

Joi, 19.11.2026, 23:00