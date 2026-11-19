Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Comisarul Savu o ia la întrebări pe Olimpia la secție, în timp ce adevărata Victoria reușește să evadeze

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, sub identitatea Victoriei, Olimpia este chemată la secție de comisarul Savu, care îi arată o locație pe tabletă și o întreabă ce a făcut în ziua în care a dispărut Sandra. Pusă în dificultate de întrebările anchetatorului, femeia neagă că ar cunoaște locul și reacționează defensiv: „Am nevoie de un avocat?”. În tot acest timp, adevărata Victoria se află legată pe bancheta unei mașini, urmând să fie mutată într-o altă ascunzătoare. Profitând de un moment favorabil, Victoria reușește să își dezlege mâinile, fuge din mașină și se ascunde într-o pădure.

Joi, 19.11.2026, 22:30