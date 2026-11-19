Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Costache îi cere Mamei Lena să îl lase să îl ia pe Ducu: „Știu că îți va fi greu fără el”

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, pentru a-i ușura situația și a o scuti de drumurile lungi și obositoare, Geo și Mama Lena decid să se mute împreună. Deși acceptă inițial propunerea, femeia începe să realizeze ulterior că s-au cam grăbit, gândindu-se că amândoi au o vârstă și fiecare are tabieturile lui la care va fi greu să renunțe. În același timp, în peisaj își face apariția Costache, tatăl lui Ducu, care vine cu o rugăminte delicată și îi cere Mamei Lena permisiunea de a-l lua pe băiat la el.

Joi, 19.11.2026, 21:15