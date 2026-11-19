Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Olimpia încearcă să se împace cu George, dându-se drept Victoria. Ce îi spune Ana în față când o vede

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, sub identitatea Victoriei, Olimpia merge la George cu dorința de a se reîmpăca. Aceasta recunoaște că a făcut o greșeală atunci când s-a întors la Damian și încearcă să îl înduplece spunându-i: „Tu nu ești ca el!”. Planul ei nu trece însă neobservat: Alexia află de această întâlnire și îi cere socoteală, avertizând-o să nu își bată joc de sentimentele tatălui ei. Ulterior, Ana se întâlnește și ea cu femeia care pretinde că este Victoria și îi spune direct în față că nu simte nimic atunci când o atinge și că este convinsă că nu este adevărata ei mamă.

Joi, 19.11.2026, 21:45