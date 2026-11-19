Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 18. Panică după dispariția lui Constance! Alexia, șocată de starea în care o găsește: „Nu știam că e așa rău”

În episodul 18 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 19 noiembrie 2026, Constance dispare fără urmă din casă. După clipe tensionate de căutări, Alexia este anunțată că aceasta se află la firmă. Ajunsă acolo, Alexia rămâne șocată de starea în care o găsește pe bunica ei, care pare că și-a pierdut complet mințile: „Nu știam că e așa rău”, reacționează tânăra. George îi dă o veste neașteptată și îi spune că Constance a luat singură decizia de a pleca la o clinică în Elveția.

Joi, 19.11.2026, 22:05