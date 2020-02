Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan, fascinate de lumea descoperităîn Asia Express: „Nu am crezut că o să trăim asta”

Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan, prin pozele lor, reuşesc să facă din orice destinaţie o vacanţă de vis. Fetele sunt Reginele Instagramului, astfel că nu este de mirare că într-o zi schimbă şi 11 ţinute.

„Adevărul este că, în ultimi doi-trei ani, am călătorit extraordinar de mult. Am avut și experianța asta în Asia Express, unde am ajuns să cunoaștem o altă cultură, total și de aproape. Este fascinant. Nu am crezut că o să trăim asta până la 27 de ani. Ne-am dezvoltat foarte mult”, au mărturisit cele două concurente Asia Express.