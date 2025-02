Dramele din familia Alinei Pușcău de la Asia Express. În spatele strălucirii de la Hollywood stă o poveste dureroasă de viață

Alina Pușcău de la Asia Express a avut o copilărie dificilă, marcată de abuzuri emoționale. În spatele strălucirii de pe covorul roșu, actrița are o povste dureroasă de viață.

Alina Pușcău își amintește cum în copilărie părinții se certau, iar tatăl alcoolic o abuza atât fizic cât și verbal pe mama sa. Traumele din copilărie s-au răsfrânt mai târziu în alegerile ei, până și-a dat seama ce răni are și unde trebuie să lucreze. Moartea tatălui cu care n-a vorbit timp de 5 ani, a fost ca o lecție pentru actriță.

„Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama verbal și fizic. Am văzut chestia asta la părinți. Pe mine m-a șocat și la vârsta de 4 ani i-am spus mamei mele: <<Cum poți să stai cu cineva care vorbește așa cu tine?>> Și mi-a zis că-l iubește. Și am întrebat <<Asta e iubire?>> Și a zis <<Da>>. Și eu n-am știut. Am crezut că asta e iubire și asta atrăgeam. Eu am atras relații toxice din cauza a ceea ce am văzut la părinți”, a povestit Alina Pușcău în podcastul Fain și Simplu.

Dramele din familia Alinei Pușcău de la Asia Express

Alina Pușcău a plecat din țară la 16 ani, când a câștigat un concurs internațional de modele. Atunci, concurenta Asia Express și-a dorit să câștige bani pentru operația de care avea nevoie mama sa, iar acest lucru s-a și întâmplat. Alina Pușcău i-a cumpărat o casă mamei sale, a ajutat-o să divorțeze și a avut grijă de ea.

„Eu până la 34 de ani a avut grijă de mama mea. Când era însărcinată cu mine mama a încercat să facă întrerupere de sarcină de vreo 3 ori. Și mi-a zis că mama ei i-a zis să mă lase să fiu în viață pentru că eu o să-i salvez viața ei. Și până la 34 de ani asta am făcut. Când m-a născut mama mea avea 34 de ani. Când eram mică mama mea mă lăsa în fața blocului și se ducea la muncă. Vecinii aveau grijă de mine. La 3 ani de zile să lași un copil în fața blocului e foarte greu”, a mai povestit Alina Pușcău.

Rănită fiind de amintirile crunte pe care i le-a creat tatăl său în copilărie, Alina Pușcău nu a mai vrut să audă de părintele său, fapt pe care l-a regretat după moartea acestuia.

„Tatăl meu când bea era un om agresiv, dar când nu bea era un om foarte bun. Când mi-am despărțit părinții și au divorțat și i-am luat casă mamei mele eu n-am mai vorbit deloc cu tatăl meu. 5 ani de zile și după aceea am primit un telefon în care am fost anunțată că a decedat. Încerca să mă sune în fiecare zi, dar nu i-am răspuns. Avem forte mult egoism și eram foarte rănită. Am învățat în viață că trebuie să lași ușa deschisă, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Am acumulat din copilărie foarte multă furie și răni. Tata a fost violent doar cu mama mea”, a povestit Alina Pușcău.

