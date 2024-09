Asia Express, sezon 7. A doua echipă care părăsește emisiunea. Ce concurenți se vor întoarce în România

Finalul ediției din 18 septembrie 2024 a fost plin de încărcătură emoțională. Iată ce echipă părăsește show-ul.

Iată că ediția a ajuns la final, iar cele trei echipe au încheiat cursa pentru ultima șansă. Una dintre echipe, însă, va fi nevoită să părăsească emisiunea.

Cine părăsește Asia Express 2024 în ediția din 18 septembrie. Cele trei echipe au dat tot ce au putut pentru a rămane în competiție

Iată că Andrei Ursu și Vlad au părăsit competiția Asia Express 2024, în ediția din 18 septembrie.

„A fost o zi grea. Cât de obositor e să alergi printr-un oraș atât de aglomerat. Nu mai vorbim de probe și căldură. Prima echipă care se salvează și nu e neaparat ordinea venirii la mine este echipa formată din Oana și Mișu”, spune Irina Fodor.

„Ai bucuria că ai ieșit din asta și ai scăpat. Am scos-o la capăt. M-am uitat la Adi, era transifigurat”, spun Oana și Mihai.

„Echipa care se salvează de la o eventuală eliminare în această seară este formată din Adi și Cosmin!”, anunță Irina Fodor.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat to ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, spune Andrei Ursu.

„Tot ce am văzut noi ne-a făcut să vă iubim, mereu ați ajuns cu zâmbetul pe buze la mine. Cu armonie, relaxare. Nu o să vă mai fierb, să vedem ce se află în această cutie! E roșu!”, spune Irina Fodor.

„Mulțumim Asia Express”, spune Andrei Ursu după ce a aflat ce culoare are cufărul.

