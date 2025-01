Nicolai Tand a decis să facă un gest aparte la cumpăna dintre ani. Iată ce a avut în gând.

Câștigătorul Asia Express a dovedit că are un suflet de milioane | Instagram

Nicolai Tand a cucerit publicul din România atât prin preparatele sale delicioase, cât și prin voioșia și determinarea de care a dat dovadă pe Drumul Zeilor.

Nicolai Tand, gest deosebit în noaptea dintre ani: „Am vrut să fac ceva pentru sufletul meu”

Nicolai a petrecut sărbătorile de iarnă în Maramureș, acolo unde a copilări, iar acum deține o pensiune. Câștigătorul Asia Express este foarte legat de comunitatea în care a crescut.

Cheful a menținut tradițiile de sărbători, astfel că nu au lipsit colindele. Potrivit postărilor de pe rețelele de socializare, Nicolai Tand a avut parte de o colindă veritabilă, cântată chiar de Ștefan Hrușcă.

De asemenea, Nicolai Tand a fost colindat de oamenii din Rozavlea, iar împreună cu Sorin Brotnei a dus colinda mai departe.

După un așa Crăciun magic, cheful a decis să întoarcă bunătatea și voia bună primite. Astfel că, la cumpăna dintre ani a gătit pentru vârstincii de la o casă de seniori.

Mai mult decât atât, cheful a stat de vorbă cu bătrânii cărora le-a gătit și le-a adus un zâmbet pe buze. Căldura sa i-a făcut și pe ei să se deschidă și să îi împărtășească din propriile experiențe.

„Zilele astea sunt la Baia Mare și la final de an am vrut să fac ceva pentru sufletul meu. Împreună cu niște prieteni am gătit un meniu mai special pentru o casă de seniori.

Doamne, ce energie faină!

Aveți grijă de bătrânii voștri. O să vaă lipsească foarte tare! ❤️”, a scris câștigătorul Asia Express pe contul său de Instagram.

Nicolai Tand a avut și un îndemn pentru toți românii, și anume să nu uite de părinții sau bunicii lor, să nu uite să-și arate iubirea în aceste timpuri tare agitate.

Internauții nu au întârziat să-i aprecieze gestul de milioane, lăsându-i nenumărate mesaje pozitive.

„Jos palaria, Bade! Tot respectul”, a scris unul dintre urmăritori.

„Dragii de ei, câtă bucurie le-ai făcut, nu atât pentru mâncare, ci pentru o vorbă bună și o mângâiere ❤️” a fost de părere altcineva.

„De aceea te simpatizez eu atât de mult. În afară de faptul ca ești un bucătar extraordinar, ești și un om minunat. Felicitări👏👏 Un An Nou plin de realizări🎇”, i-a transmis o altă persoană.

„Foarte frumos și uman gest! Singura bucurie a seniorilor suferinzi din cămine este aceasta, să stea la masă ca pe vremurile lor mai bune...” a mai scris cineva.