Jojo, despre ce nu s-a văzut în Asia Express! Care a fost cel mai greu moment pentru ea: ”Am crezut că o să mor!”

Jojo sau Cătălina Grama, pe numele ei real, a trăit momente de neuitat la ”Asia Express”, pe care nu le va uita prea curând.

Invitată la ”Star Matinal” de la Antena Stars, aceasta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a avut în timpul competiției.

”Momentul peste care am crezut că nu voi trece a fost atunci când am urcat scările acelea, 1200 de trepte, am urcat alergând, cu rucsacii în spate. Pentru mine, acela a fost momentul în care am crezut că o să mor. Am avut o criză respiratorie, am intrat în hiperventilație și nu am mai putut, efectiv, să respir. Mă uitam în jos, Paul mă întreba dacă vreau să chemăm medicul, am văzut că suntem deasupra lumii și apoi m-am uitat în sus și am văzut că acolo era o cabană. Nu aveam timp să cobor. ”, a povestit ea.

