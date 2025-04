Cu ce probleme s-a confruntat Karmen Simionescu la Asia Express 2025. Cu cine ar repeta experiența de pe Drumul Eroilor

Karmen Simionescu a povestit în mediul online despre experiența trăită în Asia Express - Drumul Eroilor. Se pare că artista s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, însă nu a renunțat nici măcar o secundă la cursă.

Karmen Simionescu se numără printre concurenții care au acceptat să plece în cea mai neașteptată aventură din viața lor. De curând, fiica lui Adrian Minune a fost plecată la filmările pentru Asia Express 2025, unde a făcut echipă cu Olga Barcari.

Artista a avut parte de momente uluitoare pe Drumul Eroilor. Concurenta s-a bucurat din plin de fiecare experiență trăită pe traseu, însă a fost cu gândul în tot acest timp la fiica ei, care o aștepta cu nerăbdare acasă.

Citește și: Karmen Simionescu, în pericol să nu mai plece în Asia Express. Artista și-a pierdut pașaportul în Las Vegas!

În urmă cu scurt timp de la revenirea în România, Karmen Simionescu a decis să vorbească despre plecarea în Asia Express. Aceasta le-a povestit fanilor că au existat o serie de situații dificile pentru ea.

Articolul continuă după reclamă

Ce probleme a întâmpinat Karmen Simionescu în Asia Express 2025

Fiica lui Adrian Minune a dezvăluit că a răcit atât de tare încât a fost nevoită să alerge, pe traseu, cu branula în mână. Un lucru este cert, Asia Express a fost o aventură pe care artista nu o va uita prea curând.

„Poate o să vi se pară ciudat că spun asta, dar am luat la mine o tonă de medicamente și bineînțeles că le-am aruncat. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie, deși am răcit la un moment dat. Răceală de aceea nasoală, ca atunci când eram mici, am avut frisoane și așa.

Înainte de cursă, într-o dimineață mi-am pus o perfuzie și am alergat cu branula în mână, lucru care mi-a demonstrat mie, nimănui altcuiva, că sunt puternică, ceea ce face foarte bine oricărui om să-și demonstreze lui personal că poate”, a povestit Karmen Simionescu pe rețelele sociale.

Cu cine ar repeta Karmen Simionescu experiența din Asia Express 2025. Ce a spus despre aventura departe de fiica ei

Karmen Simionescu și-ar dori să repete experiența din Asia Express, însă alături de un bărbat. Deși se înțelege foarte bine cu Olga Barcari, artista a mărturisit că i-ar fi plăcut să facă echipă cu fratele său, Adrian Minune Jr, conform spynews.ro.

„Asia Express a fost pentru mine una dintre cele mai tari chestii pe care le-am făcut în viața mea, pentru că două luni am stat într-o adrenalină constantă și în momentul în care am venit acasă mi-a dat așa puțin cu: „Ok, acum ce am de făcut?'. Acolo tot timpul erai ținut în adrenalină. Tu doar primeai acea doză de adrenalină și stăteai în suspansul ăla.

Citește și: În ce relație a rămas Karmen Minune cu foștii socri, după divorțul de Bogdan Căplescu. Ce au spus familiile lor despre separare

Pe lângă faptul că am văzut jumătate de glob, a fost tare, pentru că s-a unit cu turneul din America, dar mi-a dat-o la cap, că acum când am ajuns acasă, tocmai de asta suntem la munte, ca să îmi spăl puțin creierul, să mă așez, deci nu știu ce urmează”, a mai adăugat concurenta de la Asia Express în mediul online, potrivit viva.ro.