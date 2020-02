Oase a dormit „ca submarinul” în „Asia Express”, sezonul 3! Ce l-a speriat. „Mi-a fost teamă să nu vină băiatul”

„În mare parte, stăteam unde stătea și Gina Pistol. Că lua ea camera mai șmecheră e altceva. Dar lumea crede că dacă noi aveam cazarea plătită găseam să stăm în super hoteluri. S-a întâmplat și asta, dar a fost un hotel unde nu că n-aveam ușă la baie, trecem peste – eu eram antrenat, că am fost în India, dar am ridicat o bucată de gresie de pe jos și am găsit un scorpion mic. Am pus-o la loc și m-am așezat în pat. Am dormit ca submarinul (și-a acoperit cu palma o jumătate din față, n.r.), să nu vină băiatul...”, a povestit Oase, la Observator.

Citește și: Concurenții Asia Express, sezonul 3, părăsiți într-o piață de pește! „Părea o răscoală de la 1907” - Foto

Asia Express, sezonul 3, revine, sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1. Prima săptămână de difuzare va avea patru ediții, urmând ca după aceea să îți păstreze zilele de difuzare deja cunoscute – duminică, luni și marți.

Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigãtor Asia Express, cel mai dur reality-show din România.