Cum s-a schimbat relația lui Victor Slav cu Selina, după experiența din Asia Express - Drumul Zeilor. Ce au scos la iveală cei doi

Experiența din Asia Express - Drumul Zeilor a reușit să schimbe relația lui Victor Slav cu iubita lui, Selina. Cei doi au făcut dezvăluiri neașteptate despre influența pe care a avut-o emisiunea asupra cuplului lor.

Victor Slav și iubita lui, Selina, s-au numărat prin concurenții care au plecat în sezonul 7 Asia Express - Drumul Zeilor. Experiența a fost de-a dreptul spectaculoasă pentru ei. Aceștia și-au depășit anumite limite fizice și psihice cu participarea lor în cel mai dur reality show din România.

Ce doi au fost puși în situații dificile, au trecut prin clipe tensionate și au cunoscut culturi noi în cursa de pe Drumul Zeilor. Deși își doreau să continue aventura din Asia Express, Victor Slav și Selina au fost eliminați în ediția de pe 2 octombrie 2024.

Un lucru este cert, omul de televiziune și partenera lui s-au bucurat din plin de fiecare moment petrecut împreună în cursă. În ciuda obstacolelor care le-au ieșit în cale, cei doi au demonstrat că formează o echipă puternică și ambițioasă.

Cum s-a schimbat relația dintre Victor Slav și iubita lui, Selina, după participarea la Asia Express - Drumul Zeilor

De curând, Victor Slav și Selina au oferit un interviu pentru Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor după Asia Express - Drumul Zeilor. Aceștia au scos la iveală un detaliu foarte important despre cuplul lor.

Se pare că experiența pe care au trăit-o în emisiune le-a sudat și mai mult povestea de iubire.

„Relația noastră clar a evoluat foarte tare. Ne-a unit mult mai mult A fost o experiență pozitivă, magnifică, din toate punctele de vedere (...) Pentru mine personal, s-a întâmplat în seara în care ne căutam cazare și era fix de ziua mea de naștere. Cred că am umblat două ore și jumătate, trei, și atunci am spus că o să cedez. M-a cuprins dorul de casă, oboseala și-a spus cuvântul, bineînțeles, din toate punctele de vedere și atunci a fost momentul în care eu am cedat pentru cinci minute. El a venit să mă încurajeze și a știut cum să-mi vorbească ca să îmi revin”, a povestit iubita lui Victor Slav în cadrul interviului.

„Sunt întru totul de acord cu ce a spus. Acele lucruri extrem de grele, dar în același timp frumoase prin care am trecut, ne-au sudat mult mai bine”, a completat-o omul de televiziune, cu zâmbetul pe buze.

Întrebați dacă ar mai repeta experiența din Asia Express - Drumul Zeilor, Victor Slav și Selina au oferit un răspuns direct și sincer. Aceștia au declarat că ar merge din nou într-un astfel de reality show: „Plecăm acum?!”.

Cum s-au cunoscut Victor Slav și iubita lui, Selina

Puțini sunt cei care știu că povestea de iubire dintre Victor Slav și iubita lui, Selina, a început într-o cafenea.

„Ne-am cunoscut în cafeneaua prietenului nostru comun, Petre. Eu eram singur stingher la o masă. Eu eram, de fapt, cu Petre la masă, dar știi cum e, el are treabă, se ridică, face aia, practic eram singur. Ea a venit cu două prietene. Întâmplarea face să se așeze la o masă fix lângă mine. Nu s-a întâmplat nimic atunci, au fost doar niște priviri într-adevăr mai insistente. Trece o lună de zile și ne întâlnim în același loc pur întâmplător” a povestit Victor Slav în cadrul podcastului lui Giani Kiriță.