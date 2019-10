Pericole mari în al treilea sezon ”Asia Express”! Gina Pistol a văzut moartea cu ochii: ”Am început să tremur și am fost copleșită de panică”

Gina Pistol şi Oase au la dispoziţie tot ce îşi doresc, dar au parte de altfel de senzaţii tari: ”În Asia Express a fost pentru prima dată când am aterizat cu un avion pe apă. A fost palpitant, explozie de adrenalină”, a povestit Gina Pistol.

Al treilea sezon ”Asia Express” este plin de surprize, iar Gina a văzut moartea cu ochii!

”Unoeri, când filmez introurile, am parte şi de adrenalină. Să vă povestesc un episod. Eram la un moment dat, trebuia să facem un intro şi s-au gândit să spun "Urmează Asia Express", cumva pe o balustradă şi cu picioarele aşa în gol. Era un peisaj foarte frumos, superb dar trebuia să stau pe balustradă. M-au întrebat "eşti ok cu asta?", "da, cum să nu". Am fost ok două minute, după care, când am realizat eu unde sunt urcată am început să tremur şi m-a apucat panica şi nu a fost funny deloc. Şi nu am mai tras intro-ul acolo!”