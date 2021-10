Asia Express sezonul 4, 18 octombrie 2021. Surorile Buble au buzunărit un copil: „Te măriți până la sfârșitul anului”

În ediția 19 al sezonului 4, de la Asia Express - Drumul Împăraților, din 18 octombrie 2021, În timp ce îi dădeau vâsla băiețelului, Estera s-a gândit să îi scoată brațul din buzunar pentru a prinde mai bine de obiect. Concurentele au rămas cu gura căscată când au văzut că micuțul ascundea în buzunar o piatră prețioasă. "Când am scos mâna din buzunar am văzut ca are un diamant.", a spus Estera. Surorile Buble nu s-au lăsat prea ușor și i-au mai cerut alte pietre prețioase copilului: "Când îi scot mâna și a doua oară, alt diamant."

Luni, 18.10.2021, 20:21