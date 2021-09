Asia Express sezonul 4, 18 septembrie 2021. Estera, în lacrimi! De ce a plâns sora Lidiei Buble când a găsit un loc de cazare

În sezonul 4 de la Asia Express - Drumul Împăraților, din 18 septembrie 2021, Estera a izbucnit în lacrimi la prima cazare din Asia Express. "Nu se pupă nimic cu nimic, ce ne-am gândit noi acasă cu ce am găsit aici când am venit. Ne-am gândit că găsim transport imediat, a fost problema cu COVID-19, abia că ne-au luat. Cazare am căutat aproape 4 ore și abia am ajuns la familia asta, unde sunt mulți membrii, 5 copii și părinții.", a spus Estera.

Sambata, 18.09.2021, 16:00