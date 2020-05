O asistentă medicală a renunțat la haine chiar în centrul orașului: ”Am văzut prea mulți morți, am vrut să scap de stres!”

Tânăra, care este angajată a sistemului medical din New York, a renunțat de inhibiții și s-a debrăcat chiar în Times Square.

”Lucrez fără pauză de 6 săptămâni și am văzut mult prea mulți morți. Am vrut să folosesc arta și costumele pentru a scăpa de tensiune. Vreau să scap de stres, ăsta e singurul motiv”, a declarat asistenta pentru New York Post.

A fost descoperit un nou sindrom asociat infecției cu noul coronavirus. Medicii, în alertă după ce 15 copii au fost internați de urgență