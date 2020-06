S-a uitat în telefonul iubitului ei și a descoperit un secret ce nu ar fi trebuit niciodată să iasă la lumină: „Totul era o minciună! Nu pot să înțeleg de ce a făcut așa ceva”

Greu cu încrederea între parteneri. În cazul unei tinere, acum este aproape imposibil să mai aibă încredere în iubitul ei după ce a descoperit secretul pe care, drept vrobind, nu s-a chinuit prea tare să îl ascundă.

Tânăra, în vârstă de 29 de ani, s-a hotărât să își spună povestea pe Reddit, simțind nevoia să afle și cum privesc cei din exterior situația în care s-a trezit pusă.

„Ne-am mutat împreună când au fost impuse restricțiile de circulație. La un moment dat, nu-mi mai găseam telefonul, așa că l-am luat pe al lui, ca să mă apelez. Când am deblocat ecranul, am rămas blocată. Am văzut că își instalase o aplicație pentru întâlniri...”, a scris tânăra.

Partea cea mai ciudată a venit abia după ce și-a luat inima în dinți și a deschis aplicația.