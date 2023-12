Bravo, tată! - În culise, episodul 8. Ana Odagiu dezvăluie cum se simte în rolul Cristinei, soția lui Flavius

Serialul TV „Bravo, tată!” de la Antena 1 este o adevărată surpriză plăcută pentru telespectatori încă de la primul episod. În culise, Ana Odagiu a povestit mai multe detalii despre rolul pe care îl are. Care sunt cele mai mari provocări de la filmări și ce detalii personale a mai dezvăluit actrița.

Noul serial de la Antena 1 se bucură de un mare succes încă de la primele episoade apărute. Cei patru tătici au câștigat simpatia publicului cu poveștile lor de viață care sunt atât de bine puse în lumină de către actori.

Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu, Răzvan Fodor și Ștefan Pavel sunt cei care dau viață celor patru tătici și reușesc să transmită telespectatorilor fiecare emoție trăită. Prin intermediul partenerelor, relațiile acestora devin pline de emoții, suspans și nebunie, iar telespectatorii se pot regăsi cu ușurință în situațiile de cuplu din serial.

Ana Odagiu a dat din casă la filmările pentru serialul de comedie Bravo, tată!, difuzat în fiecare duminică, de la 20:00, la Antena 1. Actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Cristina, soția lui Flavius (Cosmin Natanticu), a oferit un interviu savuros pe platoul de filmare.

În cel de al optulea episod Bravo, tată! - În culise, show exclusiv digital disponibil în AntenaPLAY, vom afla de la Ana Odagiu cum a îmbrățișat ideea serialului și cum se simte în rolul Cristinei. Actrița a povestit unele dintre cele mai amuzante detalii despre personajul pe care îl interpretează.

Bravo, tată! - În culise, episodul 8. Ce sacrificiu a făcut Ana Odagiu pentru a lua parte la serial

Ana Odagiu, actriță română de teatru și film, este recunoscută pentru talentul pe care îl pune în evidență în numeroase spectacole unde participă și dublează voci pentru personaje importante. Sacrificiile pe care le face pentru pasiunea ei sunt de cele mai multe ori radicale, iar ea își dedică viața complet pentru rezultate de excepție. Iată ce sacrificiu a făcut pentru a lua parte la serialul Bravo, tată!.

„M-au sunat, m-au chemat la casting, am citit textul, am zis „În sfârșit un text bun”. Am dat o probă bună cu Ștefan (Emil) (...) și am primit un telefon că vor să facă un soi de episod pilot și în ziua aia eu aveam spectacol (...), am dat pe toată lumea peste cap, eu m-am umplut de bube (...), dar am ales să vin să filmez (...) Sacrificiul a meritat. Mulțumesc colegilor pe care i-am sacrificat și iată, am luat acest casting și am început filmările” a declarat actrița.

Bravo, tată! - În culise, episodul 8. Cum se simte Ana Odagiu la filmări

„Se întâmplă niște lucruri foarte simpatice aici. Și e rar. Echipa e foarte mișto și contează mediul, oamenii. Ne înțelegem cu toții. (...) Se întâmplă rar să ne întâlnim cu toții pe platoul de filmare. Suntem împărțiți pe familii, în funcție de ce relații avem și în funcție de timp” a declarat Ana povestind despre atmosfera de pe platourile de filmare.

Făcând referire la ce îi place ei cei mai mult, actrița a povestit:

„Mie îmi place că deja au început să scrie cumva episoade în care noi, deși suntem din familii diferite, începem să ne întâlnim și să avem probleme și cu celelalte familii, și asta îmi place, că se rostogolesște povestea și asta cred că trebuie să se întâmple. Să existe interacțiune între toate personajele, între toate familiile, asta face mai simpatică toată treaba și mai activă, și mai dinamică” a mai povestit Ana despre cum vede ea povestea serialului pe viitor.

Bravo, tată! - În culise, episodul 8. Cum se înțeleg Ana Odagiu și Cosmin Natanticu

Referitor la partenereul său de platou, actrița a povestit care este relația ei cu Natanticu.

„Oamenii se uită la noi și toți spun „Doamne ce potriviți sunteți. Sunteți tusea și cu junghiul” Chiar cred că așa suntem și ne știm de foarte mult timp, eu mă simt în foarte mare confort cu Natanticu și cred că și el cu mine, și atunci putem să facem tot felul de tâmpenii fără să avem rețineri (...) practic l-am și bătut, i-am și bulit un deget. N-a zis nimic săracul. Ne-am și împins, ne-am lovit, mi-a dat și niște papuci pe cârcă(...), dar suntem în confort și cred că asta se vede și dincolo de cameră.”

Bravo, tată! - În culise, episodul 8. Cum vede Ana Odagiu rolul Cristinei

„Mă deranjează, trebuie să recunosc, pe mine ca personaj, Cristina, și cred că m-ar deranja oricum, și pe mine, Ana, (...) Cristina săraca face bani, îl ține și pe Flavius, își ține și copilul ei, dar îl ține și pe copilul lui Flavius și mai plătește și pensie alimentară. Eu aici am o mare problemă, păi copilul tău stă la noi, noi îi luam de toate, îl îmbrăcăm, îl ducem la școală, îi cumpărăm de toate, dar noi plătim pensie alimentară Angelicăi. Aici mi se cam taie filmul și nu prea înțeleg de ce (...) e nedrept față de Cristina” spune Ana despre personajul ei.

„Cristina încă nu și-a ieșit din coajă (...) e adevărat, s-a mai enervat, s-a mai bătut, (...) dar încă nu arată cât poate să fie de dementă și sunt convinsă că are această latură și la un moment dat sper să am posibilitatea să o scot la suprafață” a mai adăugat actrița.

Bravo, tată! - În culise, episodul 8. Care sunt defectele și calitățile Cristinei din punctul Anei Odagiu de vedere

Ana Odagiu vede în Cristina o „familistă” care își dorește o familie stabilă, dar care are niște cerințe. „Ea vrea să facă copilul ăsta care nu mai apare (...) Cred că este ușor agresivă dacă mă întrebi de defecte. (...) Nici eu nu aș mai vrea să fac un copil în codițiile astea.”

Bravo, tată! - În culise, episodul 8. Cum îi vede Ana Odagiu pe ceilalți actori

„Cei patru tătici, deși sunt foarte diferiți, mi se pare că sunt din aceași familie din același tablou. Atunci când se adună și au tot felul de povestioare și ce se întâmplă între ei și cum comunică între ei, mi se pare că au o chimie și asta mi se pare greu de realizat și important totodată. Evident că eu îl iubesc pe Falvius al meu, că asta e. Cristina îl iubește pe Flavius.” a povestit actrița.

„Per total îmi plac toți tătcii pentru anumite lucruri. De exemplu, îmi place sensibilitatea lui Emil. (...) Bunătatea lui. La Gioni îmi place foarte mult zona asta în care se duce cu cremele și cu arătatul bine și nu cumva să se îmbolnăvească și nu cumva să își strice fața. (...) Îmi place foarte mult pentru că sunt super prezenți. (...) Am avut un pic emoții pentru că eu nu îi cunoșteam atât de bine” spune Ana despre cei patru actori principali.

„Mă înțeleg foarte bine cu fetele, mă bucur că am avut ocazia să mă întâlnesc cu Cavallioti pe platoruile de filmare și cu Andreea și facem echipă tare bună. Așa zic eu.”

Ce trebuie să știi despre noul serial de la Antena 1 și de pe Antena Play - Bravo, tată!

Bravo, tată!, noul serial de comedie marca Antena 1, aduce în fața telespectorilor nume îndrăgite din teatru, film și televiziune și întâmplări care vor face deliciul privitorilor. Povestea serialului este concentrată în jurul a patru tatici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor.

Cum ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, telespectatorii vor afla urmărind, în fiecare duminică, de la 20:00, serialul Bravo, tată!, difuzat la Antena 1 și în AntenaPLAY.