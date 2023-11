Bravo, tată - În culise, episodul 3. Cum se simte Liviu Vârciu în cel mai nou serial de comedie de pe Antena 1

Serialul TV „Bravo, tată” de la Antena 1 este o adevărată surpriză plăcută pentru telespectatori încă de la primul episod. În culise, Liviu Vârciu a mărturisit cum se simte în personajul lui Mario. Ce detalii personale a mai dezvăluit actorul.

Noul serial de la Antena 1 se bucură de un mare succes încă de la primele trei episoade apărute. Cei patru tătici au câștigat simpatia publicului cu poveștile lor de viață care sunt atât de bine puse în lumină de către actori. Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu, Răzvan Fodor și Ștefan Pavel sunt cei care dau viață personajelor și reușesc să transmită telespectatorilor fiecare emoție trăită.

Prin intermediul celui de al treilea episod „Bravo, tată - În culise”, show exclusiv digital disponibil în AntenaPLAY, vom afla de la Liviu Vârciu cum a îmbrățișat ideea noului serial și cum se simte în rolul lui Mario.

Liviu Vârciu a povestit în culise câteva dintre motivele pentru care a ajuns să îndrăgească serialul atât de mult încă de la început. Actorul a recunoscut că se regăsește în povestea personajului pe care îl are și a oferit detalii interesante și personale din viața lui pe care Mario și acesta le au în comun.

Bravo, tată - În culise, episodul 3. Ce au în comun Liviu Vârciu și Mario

Imediat după ce a primit scriptul, Liviu Vârciu a decis să intre în noul serial „Bravo, tată!” fără să stea prea mult pe gânduri. Actorul a mărturisit că a trăit deja foarte multe lucruri pe care le-a observat în scenariu și că Mario este un personaj în care se regăsește perfect.

Recunoscut și pentru cariera sa muzicală, Liviu Vârciu a făcut o declarație care a uimit totuși pe toată lumea. Imaginându-se în ipostaza în care ar trebui să aleagă între muzică și film, acesta a decis că ar alege filmul, tocmai pentru că se descurcă mai bine în această sferă din punctul său de vedere.

Liviu se regăsește chiar și în jobul pe care personajul Mario îl are, deoarece în tinerețe, susține acesta, și el s-a ocupat pentru o perioadă de comercializarea unor produse vestimentare.

„Sunt multe lucruri pe care eu le-am trăit. (...) Eu am vândut haine la portbagaj. Liviu Vârciu a vândut haine. Am cumpărat o sută de pereche de blugi albi și am vândut cinci.”

Liviu a mai povestit și cum se înțelege cu ceilalți patru tătici, dar și cu Dana, soția lui Mario. Actorul îi îndrăgește pe toți și reușește să își ia energia de la fiecare dintre ei.

Pe Răzvan Fodor îl cunoaște de foarte mulți ani, cei doi având o relație de prietenie foarte apropiată. De asemenea, și cu Natanticu se cunoaște de foarte mult timp și se simte foarte bine în preajma lui, iar pe Ștefan Pavel l-a considerat puțin timorat când a intrat în gașca de nebuni, dar se înțeleg de minune.

„E o chimie foarte frumoasă între noi. Mă bucur că suntem patru tipologii diferite și automat cred că de acolo vine și comedia și bucuria asta de joacă. Că nu suntem niciunul la fel.”

Pe Diana (Dana) nu a cunoscut-o înainte de filmări, dar recunoaște că este o actriță foarte talentată de la care își ia energia de fiecare dată și pe care o apreciază.

La mini-interviu, actorul a oferit câteva răspunsuri care stârnesc sentimente de apreciere și amuzament.

Cu zâmbetul pe buze, Liviu recunoaște că primul lucru pe care îl face când ajunge la filmări este să își ceară scuze pentru întârziere. Întrebat cum ar împărți sarcinile în cazul în care cei patru actori ar locui împreună, actorul a făcut o declarație amuzantă.

„Metaforic vorbind, că n-ai cum să trăiești. Fodor care se dă cu 150 000 de creme pe față și se alintă în oglindă de fiecare dată. (...) El cred că ar fi entertainment-ul în casă. Natanticu cu siguranță ar fi omul pe care să îl luăm la mișto pentru că duce foarte tare (...) și Ștefan ar facu curățenie, că na, cum să comenteze vreodată. Și eu boss-ul. Aș fi cel mai agresiv cu siguranță.” a dezvăluit Liviu.

Îndrăgitul actor a făcut o scurtă declarație la finalul episodului și pentru cei de acasă.

„Dacă mie mi-a plăcut, dacă eu mă simt bine la filmări și dacă nu doar eu mă simt bine la fimări, dacă se râde pe platou, credeți-mă ce vă spun că și voi acasă veți râde. Așa că nu-ți pierde timpul aiurea pe alte posturi. Stai aici pe Antena 1 și uită-te la Bravo, tată! că poate înveți ceva! Sau consolează-te cu noi!”

Ce trebuie să știi despre noul serial de la Antena 1 și de pe Antena Play - „Bravo, tată”

Bravo, tată!, noul serial de comedie marca Antena 1, aduce în fața telespectorilor nume îndrăgite din teatru, film și televiziune și întâmplări care vor face deliciul privitorilor. Povestea serialului este concentrată în jurul a patru tatici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor.

Cum ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, telespectatorii vor afla urmărind, în fiecare duminică, de la 20:00, serialul Bravo, tată!, difuzat la Antena 1 și în AntenaPLAY.